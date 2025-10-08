Яркие постеры с главными героями фильма «Алиса в стране чудес» — премьера 23 октября

Компания «Медиаслово» представила постеры фильма «Алиса в стране чудес». Премьера мюзикла по мотивам знаменитой сказки состоится уже 23 октября в кинотеатрах России.

Фото: Kion

«Алиса в стране чудес» расскажет историю 15-летней школьницы Алисы, которая попадает в Страну чудес, где солнце всегда в зените и нет времени. В этом месте она узнаёт своих родных, знакомых и друзей, но никто из них не узнаёт её саму. Чтобы вернуться домой, Алисе предстоит преодолеть множество препятствий и странностей на своём пути. Музыкальной основой картины станут песни из одноимённого спектакля на стихи Владимира Высоцкого, выпущенного в 1976 году.

Главные роли в мюзикле сыграли Анна Пересильд («Слово пацана. Кровь на асфальте»), Милош Бикович («Мажор»), Паулина Андреева («Метод»), Ирина Горбачёва («Аритмия»), Сергей Бурунов («Полицейский с Рублёвки») и другие актёры. Режиссёром проекта выступил Юрий Хмельницкий («Лёд 3»).