В октябре в Game Pass добавят Ninja Gaiden 4, Keeper и другие игры
Microsoft раскрыла список игр, которые пополнят библиотеку Xbox Game Pass в октябре 2025 года.
В этот раз в список вошли 12 проектов. Главными хитами месяца станут слешер Ninja Gaiden 4, головоломка Keeper и рогалик Ball x Pit.
Какие игры добавят в Game Pass в октябре 2025 года
- Supermarket Simulator (Ultimate/Premium) — 8 октября
- Baldur’s Gate и Baldur’s Gate II: Enhanced Editions (Ultimate/Premium) — 9 октября
- The Casting of Frank Stone (Ultimate/Premium) — 14 октября
- The Grinch: Christmas Adventures (Ultimate/Premium) — 15 октября
- Ball x Pit (Ultimate) — 15 октября
- Ninja Gaiden 2 Black (Premium) — 15 октября
- He Is Coming (Premium) — 15 октября
- Eternal Strands (Premium) — 15 октября
- Pax Dei (Ultimate/Premium) — 16 октября
- Keeper (Ultimate) — 17 октября
- Evil West (Ultimate/Premium) — 21 октября
- Ninja Gaiden 4 (Ultimate) — 21 октября.
Фото: Microsoft
Microsoft также рассказала, какие игры скоро покинут сервис. Уже 15 октября из Game Pass пропадут:
- Teenage Mutant Ninja Turtles Mutants Unleashed;
- Cocoon;
- Core Keeper.
О подорожании знаменитой подписки:
Комментарии