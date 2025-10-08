Скидки
Игры в Game Pass (Геймпасс) в октябре 2025 года: Ninja Gaiden 4, Ball x Pit, Keeper и другие

В октябре в Game Pass добавят Ninja Gaiden 4, Keeper и другие игры
Microsoft раскрыла список игр, которые пополнят библиотеку Xbox Game Pass в октябре 2025 года.

В этот раз в список вошли 12 проектов. Главными хитами месяца станут слешер Ninja Gaiden 4, головоломка Keeper и рогалик Ball x Pit.

Какие игры добавят в Game Pass в октябре 2025 года

  • Supermarket Simulator (Ultimate/Premium) — 8 октября
  • Baldur’s Gate и Baldur’s Gate II: Enhanced Editions (Ultimate/Premium) — 9 октября
  • The Casting of Frank Stone (Ultimate/Premium) — 14 октября
  • The Grinch: Christmas Adventures (Ultimate/Premium) — 15 октября
  • Ball x Pit (Ultimate) — 15 октября
  • Ninja Gaiden 2 Black (Premium) — 15 октября
  • He Is Coming (Premium) — 15 октября
  • Eternal Strands (Premium) — 15 октября
  • Pax Dei (Ultimate/Premium) — 16 октября
  • Keeper (Ultimate) — 17 октября
  • Evil West (Ultimate/Premium) — 21 октября
  • Ninja Gaiden 4 (Ultimate) — 21 октября.

Microsoft также рассказала, какие игры скоро покинут сервис. Уже 15 октября из Game Pass пропадут:

  • Teenage Mutant Ninja Turtles Mutants Unleashed;
  • Cocoon;
  • Core Keeper.
О подорожании знаменитой подписки:
Подписка Game Pass подорожала из-за добавления Call of Duty — СМИ
