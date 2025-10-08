Вышел трейлер комедии «Убойная суббота» с Аланом Ричсоном — премьера в России 16 октября

Компания Amazon представила трейлер фильма «Убойная суббота». Официальная премьера комедии в российском прокате состоится 16 октября. Лента выйдет на стриминговом сервисе Prime Video 12 ноября.

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.

Сюжет картины повествует о соседях по имени Брайан и Джефф. Они любят проводить выходные со своими сыновьями, но в один момент за героями начинают следовать наёмники.

Главные роли в фильме исполнили Алан Ричсон («Джек Ричер»), Кевин Джеймс («Одноклассники») и Айла Фишер («Иллюзия обмана»). Режиссёром выступил Люк Гринфилд — автор сериалов «Воображаемая Мэри» и «Соседи».