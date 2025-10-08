Скидки
ESL Pro League S22. Stage 2. День 10
Трогательные постеры фильма «Семья в аренду» с Бренданом Фрейзером — выход 21 ноября

Компания Searchlight Pictures представила постеры фильма «Семья в аренду». Премьера семейной мелодрамы в мировом прокате состоится 21 ноября.

Фото: Searchlight Pictures

Фото: Searchlight Pictures

Сюжет картины посвящён актёру, который живёт и работает в Токио. Он соглашается сняться в рекламе «семьи напрокат» в роли типичного американца. Но как только он приступает к работе, осознаёт, насколько важной оказалась его роль в том, что казалось маленькой рекламой. По ходу сюжета герой заводит неожиданные знакомства и открывает для себя радости, которые дарит ему его «семья».

Главную роль в фильме сыграл Брендан Фрейзер («Кит»). Режиссёром ленты выступила Хикари — автор японской драмы «37 секунд».

