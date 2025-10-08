3DMAX переиграла G2 и прошла в плей-офф ESL Pro League Season 22 по CS 2

Команда 3DMAX обыграла G2 Esports во второй стадии группового этапа ESL Pro League Season 22 по CS 2. Противостояние завершилось со счётом 2:0: 13-11 на Inferno и 13-6 — на Dust 2. Благодаря этой победе коллектив Лукаса Lucky Частанга гарантировал себе место в плей-офф турнира.

G2 Esports, в свою очередь, покидает чемпионат после третьего поражения, заняв 9-11 место. Ранее сегодня Natus Vincere обыграла The MongolZ.

Групповую стадию закроет матч между Aurora Gaming и FaZe Clan в 19:30 мск.

Напомним, ESL Pro League Season 22 проходит с 27 сентября по 12 октября. Участники разыгрывают $ 400 тыс. призовых и очки для рейтинга мирового сезона CS.