Вышел трейлер сериала «Всё честно» с Ким Кардашьян — старт 4 ноября

Вышел трейлер сериала «Всё честно» с Ким Кардашьян — старт 4 ноября
Стриминговый сервис Hulu представил трейлер сериала All’s Fair («Всё честно»). Премьера картины состоится 4 ноября.

Видео доступно на YouTube-канале Hulu. Права на видео принадлежат Hulu.

Сюжет повествует о команде женщин-адвокатов, которые занимаются делами по разводам. В один момент героини решают покинуть фирму, чтобы открыть собственную. Вместе они начинают разбираться не только с проблемами супругов, но и со своими собственными.

Главную роль исполнила знаменитая актриса и телеведущая Ким Кардашьян. В картине также сыграли Наоми Уоттс («Невозможное»), Гленн Клоуз («Опасные связи») и Сара Полсон («Американская история ужасов»). Автором сериала выступил Райан Мёрфи — создатель антологии «Монстры» от Netflix.

