ESL Pro League S22. Stage 2. День 10
Большой трейлер фильма «Метод исключения» от режиссёра «Олдбоя» — выход в России 4 декабря

Компания Neon представила большой трейлер фильма «Метод исключения». Картина официально выйдет в российском прокате 4 декабря.

Видео доступно на YouTube-канале NEON. Права на видео принадлежат Neon.

Лента основана книге «Топор» Дональда Уэстлейка. Фильм расскажет о мужчине, которого внезапно увольняют из компании после 25 лет работы. Некоторое время герой пытается найти новую работу, однако в конечном итоге решает устранить более квалифицированных конкурентов, чтобы освободить для себя должность.

Главную роль в ленте исполнил Ли Бён-хон — звезда сериала «Игра в кальмара», сыгравший в проекте ведущего игр. Режиссёром фильма выступил Пак Чхан-ук — автор знаменитого «Олдбоя».

