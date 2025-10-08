kiyotaka и Panto покинули основной состав Aurora Gaming по Dota 2
Организация Aurora Gaming объявила об изменениях в составе по Dota 2 — в запас отправлены Глеб kiyotaka Зырянов и Никита Panto Балаганин.
Игроки присоединились к клубу в феврале 2025 года и успели выступить на множестве крупных турниров, включая The International 2025. Последние матчи в составе Aurora они провели на европейской квалификации BLAST Slam IV, где команда заняла второе место и отобралась в основную стадию.
Мы хотим поблагодарить Никиту и Глебаса за ваш вклад в команду и эмоции, которые вы подарили всем фанатам. Мы никогда не забудем внезапные пропажи Глеба и вечные паузы от Никиты.
Текущий состав Aurora Gaming:
- Егор Nightfall Григоренко;
- Александр TORONTOTOKYO Хертек;
- Мирослав Mira Колпаков;
- Сергей G Брагин (тренер).
Кто заменит kiyotaka и Panto в стартовом составе, пока неизвестно. По слухам, Балаганин может продолжить карьеру в Team Spirit.
Комментарии