Вышел тизер короткометражки «Черепашки-ниндзя: Одни в Нью-Джерси» — премьера 19 декабря

Аудио-версия:
Компания Paramount Pictures представила тизер короткометражного мультфильма «Черепашки-ниндзя: Одни в Нью-Джерси». Ленту начнут показывать с 19 декабря, перед мультфильмом «Губка Боб: В поисках квадратных штанов». Дата выхода проекта онлайн пока неизвестна.

Видео доступно на YouTube-канале Paramount Pictures. Права на видео принадлежат Paramount Pictures.

Короткометражка выступает спин-оффом мультфильма «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов» 2023 года. В этот раз повествование выводит любимых персонажей из зоны комфорта и помещает их в неожиданное место: черепахи пытаются освоиться в штате Нью-Джерси после того, как из-за несчастного случая оказываются далеко от своего родного Нью-Йорка.

Режиссёром проекта выступил Кент Секи. Он рассказал, что тон фильма намеренно напоминает о хаотичном духе семейных картин 1990-х годов, но при этом он рассчитан на современную аудиторию.

