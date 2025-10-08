В Aurora перешли два игрока из Азии — состав по Dota 2 пополнили Mikoto и Oli
Российский киберспортивный клуб Aurora Gaming представил обновлённый состав по Dota 2 — вместо переведённых в запас Кийотаки и Панто на ближайших турнирах сыграют два игрока из Юго-Восточной Азии.
На миде за Aurora будет играть Рафли Mikoto Фатур Рахман, а место фулл-саппорта займёт Чан Чон Oli Кин. Ранее оба игрока представляли Talon. Микото пока выступает в роли стендина.
Состав Aurora на FISSURE Universe Ep.7:
- Егор Nightfall Григоренко;
- Рафли Mikoto Фатхур Рахман;
- Александр TORONTOTOKYO Хертек;
- Мирослав Mira Колпаков;
- Чан Oli Чон Киен.
Ранее основной состав покинули kiyotaka и Panto. По слухам, Панто может перейти в Team Spirit.
