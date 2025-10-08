Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S22. Stage 2. День 10
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Aurora перешли два игрока из Азии — состав по Dota 2 пополнили Mikoto и Oli

В Aurora перешли два игрока из Азии — состав по Dota 2 пополнили Mikoto и Oli
Комментарии

Российский киберспортивный клуб Aurora Gaming представил обновлённый состав по Dota 2 — вместо переведённых в запас Кийотаки и Панто на ближайших турнирах сыграют два игрока из Юго-Восточной Азии.

На миде за Aurora будет играть Рафли Mikoto Фатур Рахман, а место фулл-саппорта займёт Чан Чон Oli Кин. Ранее оба игрока представляли Talon. Микото пока выступает в роли стендина.

Фото: Aurora

Состав Aurora на FISSURE Universe Ep.7:

  • Егор Nightfall Григоренко;
  • Рафли Mikoto Фатхур Рахман;
  • Александр TORONTOTOKYO Хертек;
  • Мирослав Mira Колпаков;
  • Чан Oli Чон Киен.

Ранее основной состав покинули kiyotaka и Panto. По слухам, Панто может перейти в Team Spirit.

Материалы по теме
kiyotaka и Panto покинули основной состав Aurora Gaming по Dota 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android