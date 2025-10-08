В Aurora перешли два игрока из Азии — состав по Dota 2 пополнили Mikoto и Oli

Российский киберспортивный клуб Aurora Gaming представил обновлённый состав по Dota 2 — вместо переведённых в запас Кийотаки и Панто на ближайших турнирах сыграют два игрока из Юго-Восточной Азии.

На миде за Aurora будет играть Рафли Mikoto Фатур Рахман, а место фулл-саппорта займёт Чан Чон Oli Кин. Ранее оба игрока представляли Talon. Микото пока выступает в роли стендина.

Фото: Aurora

Состав Aurora на FISSURE Universe Ep.7:

Егор Nightfall Григоренко;

Рафли Mikoto Фатхур Рахман;

Александр TORONTOTOKYO Хертек;

Мирослав Mira Колпаков;

Чан Oli Чон Киен.

Ранее основной состав покинули kiyotaka и Panto. По слухам, Панто может перейти в Team Spirit.