Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S22. Stage 2. День 10
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал «Декстер: Воскрешение» получит второй сезон

Сериал «Декстер: Воскрешение» получит второй сезон
Аудио-версия:
Комментарии

Звезда сериала «Декстер: Воскрешение» Майкл Си Холл заявил, что картина получит второй сезон. Дата выхода продолжения проекта о знаменитом маньяке пока неизвестна.

Актёр также поблагодарил фанатов, что они смотрели первый сезон, выходивший этим летом. Он также сообщил, что подробности о втором сезоне станут известны позже.

Во-первых, хочу поблагодарить фанатов, что следили за сериалом «Декстер: Воскрешение» этим летом. Надеюсь, вам понравилось. Во-вторых, нам дали зелёный свет на ещё один сезон. Сейчас команда сценаристов только собирается, так что подробности будут позже.

«Декстер: Воскрешение» — прямое продолжение фильма «Декстер: Новая кровь», который вышел в 2021 году и должен был завершить историю героя. Финальная, 10-я серия первого сезона вышла 5 сентября. Картину высоко оценили как зрители, так и критики: на агрегаторе Rotten Tomtaoes она получила 95% свежести от обозревателей и 90% от зрителей.

О продолжении «Декстера»:
«Декстер: Воскрешение» продолжится: что нужно знать о втором сезоне
«Декстер: Воскрешение» продолжится: что нужно знать о втором сезоне
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android