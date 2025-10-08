FaZe Clan прошла в плей-офф ESL Pro League Season 22 по CS 2
Команда Aurora Gaming уступила FaZe Clan в решающем матче групповой стадии ESL Pro League Season 22 по Counter-Strike 2. Встреча завершилась со счётом 1:2 — 8-13 на Mirage, 13-2 на Train и 10-13 на Dust 2.
CS 2. ESL Pro League — Season 22 . Раунд 2
08 октября 2025, среда. 19:30 МСК
Aurora Gaming
Окончен
1 : 2
FaZe Clan
Победа позволила коллективу Финна karrigan Андерсена заработать слот в плей-офф чемпионата. Aurora Gaming же вылетела из турнира. Команда Озгюра woxic Экера заняла 9-11 место и получила $ 13,5 тыс.
Сегодня в плей-офф также прошли Natus Vincere и 3DMAX.
Напомним, ESL Pro League Season 22 проходит с 27 сентября по 12 октября. Участники разыгрывают $ 400 тыс. призовых и очки для рейтинга мирового сезона CS.
