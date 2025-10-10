Скидки
Расписание игр плей-офф ESL Pro League Season 22 по CS 2

Расписание игр плей-офф ESL Pro League Season 22 по CS 2
Сегодня, 10 октября, начинается финальная стадия ESL Pro League Season 22 по Counter-Strike 2.

Плей-офф будет по системе Single-Elimination, то есть без нижней сетки: проигравшие сразу покинут турнир, за исключением матча за третье место, чьи участники определятся по итогам полуфинала.

Расписание матчей ESL Pro League Season 22 на пятницу, 10 октября:

  • 11:30. 3DMAX — Team Falcons;
  • 14:00. MOUZ — Natus Vincere;
  • 16:30. Team Spirit — FaZe Clan;
  • 19:00. FURIA Esports — Team Vitality.

Напомним, ESL Pro League Season 22 проходит с 27 сентября по 12 октября. Участники борются за призовой фонд в размере $ 400 тыс. и важные рейтинговые очки сезона.

