Расписание игр плей-офф ESL Pro League Season 22 по CS 2
Сегодня, 10 октября, начинается финальная стадия ESL Pro League Season 22 по Counter-Strike 2.
Плей-офф будет по системе Single-Elimination, то есть без нижней сетки: проигравшие сразу покинут турнир, за исключением матча за третье место, чьи участники определятся по итогам полуфинала.
Расписание матчей ESL Pro League Season 22 на пятницу, 10 октября:
- 11:30. 3DMAX — Team Falcons;
- 14:00. MOUZ — Natus Vincere;
- 16:30. Team Spirit — FaZe Clan;
- 19:00. FURIA Esports — Team Vitality.
Напомним, ESL Pro League Season 22 проходит с 27 сентября по 12 октября. Участники борются за призовой фонд в размере $ 400 тыс. и важные рейтинговые очки сезона.
