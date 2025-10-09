Сирша Ронан сыграет Линду Маккартни в серии фильмов о группе The Beatles
По данным Deadline, актриса Сирша Ронан исполнит роль Линды Маккартни в серии фильмов о культовой музыкальной группе The Beatles.
Ронан присоединяется к актёрскому составу, в который входят Пол Мескал в роли Пола Маккартни, Барри Кеоган в роли Ринго Старра, Джозеф Куинн в роли Джорджа Харрисона и Харрис Дикинсон в роли Джона Леннона. Поскольку каждый из фильмов Мендеса о The Beatles рассказывает историю отдельного участника группы, ожидается, что Ронан будет играть заметную роль в фильме о Маккартни.
Все четыре фильма о The Beatles выйдут в апреле 2028 года. Их режиссёром выступит постановщик Сэм Мендес.
