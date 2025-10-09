Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Появилось несколько свежих кадров сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

Появилось несколько свежих кадров сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»
Комментарии

Издание Entertainment Weekly опубликовало три свежих кадра сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри». На них модно увидеть главных героев-детей и взрослых персонажей.

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

События сериала развернутся в 1962 году, за 27 лет до событий оригинального фильма. «Добро пожаловать в Дерри» рассказывает историю жителей города Дерри в штате Мэн, которые страдают от таинственного клоуна Пеннивайза.

Главные роли в сериале исполнили Джован Адепо («Ограды»), Крис Чок («Когда они нас увидят»), Тейлор Пейдж («Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули») и Билл Скарсгард («Оно»). Шоураннером выступает Энди Мускетти, создатель обеих картин.

«Оно: Добро пожаловать в Дерри» начнёт выходить 26 октября на HBO Max.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android