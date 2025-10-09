Скидки
Эксперт рассказал, как защитить свой гаджет от вирусов

Эксперт по информационной безопасности компании Cisco Systems Алексей Лукацкий рассказал, как россияне могут защитить свои гаджеты от вирусов.

По его словам, в первую очередь стоит отказаться от перехода по неизвестным ссылкам. Он уточнил, что современные браузеры оснащены встроенной фишинговой защитой, которая блокирует или подсвечивает вредоносные ресурсы.

Кроме того, важнейшей мерой защиты является регулярное обновление операционной системы и антивирусного программного обеспечения. Тогда риск загрузки вредоносного ПО при переходе по опасной ссылке существенно снижается.

Если перестать переходить по вредоносным ссылкам, то шансы заразить своё устройство вирусом в разы снижаются.

