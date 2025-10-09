Вышли первые кадры продолжения сериала «Человек против пчелы» с Роуэном Аткинсоном

Netflix поделился первыми кадрами сериала «Человек против пчелы». Проект получил название «Человек против ребёнка», а главную роль в нём по-прежнему играет Роуэн Аткинсон.

Первые кадры шоу

Аткинсон вновь сыграет несчастливого мужчину Тревора Бингли, который в этот раз работает охранником в школе, однако ему поступает предложение присмотреть за шикарным особняком на Рождество, и он не может отказаться от этого. Ситуацию осложняет то, что кто-то забыл в школе младенца, которого Тревор берёт с собой и начинает за ним ухаживать.

Премьера четырёхсерийного мини-сериала запланирована на 11 декабря этого года.