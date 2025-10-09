Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышли первые кадры продолжения сериала «Человек против пчелы» с Роуэном Аткинсоном

Вышли первые кадры продолжения сериала «Человек против пчелы» с Роуэном Аткинсоном
Комментарии

Netflix поделился первыми кадрами сериала «Человек против пчелы». Проект получил название «Человек против ребёнка», а главную роль в нём по-прежнему играет Роуэн Аткинсон.

Первые кадры шоу

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Аткинсон вновь сыграет несчастливого мужчину Тревора Бингли, который в этот раз работает охранником в школе, однако ему поступает предложение присмотреть за шикарным особняком на Рождество, и он не может отказаться от этого. Ситуацию осложняет то, что кто-то забыл в школе младенца, которого Тревор берёт с собой и начинает за ним ухаживать.

Премьера четырёхсерийного мини-сериала запланирована на 11 декабря этого года.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android