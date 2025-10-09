Звезда «Наследников» Джереми Стронг сыграет в сериале «12 сентября» о терактах
По данным издания The Hollywood Reporter, актёр Джереми Стронг, известный по «Наследникам», получил главную роль в мини-сериале «12 сентября».
Несмотря на то что в основе «12 сентября» лежат беспрецедентные теракты 11 сентября 2001 года, сериал рассказывает о проблемах, которые возникли гораздо позже. Он задаётся вопросом, что происходит, когда те, кто пострадал от террористического акта, оказываются брошенными теми, кто должен были их защищать.
Сценаристом и режиссёром проекта выступает Тобиас Линдхольм. Шоу будет выходить на Peacock, у него пока нет даты премьеры.
