Ace и tOfu пришли на смену Insania и SabeRLight в составе Team Liquid по Dota 2

Организация Team Liquid официально анонсировала пополнение своего состава по Dota 2 — в команду вошли Маркус Ace Хёлгард и Эрик tOfu Энгель.
Оба игрока ранее выступали за Gaimin Gladiators, с которой выиграли три мэйджора (Lima Major 2023, ESL One Berlin Major 2023, The Bali Major 2023) и дважды заняли второе место на The International (2023 и 2024).
Ace и tOfu заменили Айдена Insania Саркои, завершившего игровую карьеру, и Йонаса SabeRLight- Волека, перешедшего в AVULUS. Вместе с ними Liquid заняла 9–13 места на The International 2025.
Состав Team Liquid:
- Майкл miCKe Ву;
- Михал Nisha Янковски;
- Маркус Ace Хёлгард;
- Эрик tOfu Энгель;
- Самуэль Boxi Сван.
Первым турниром для нового состава станет FISSURE Universe 7. Уже 9 октября (14:30 мск) Team Liquid сыграет против MOUZ.
Позже команда примет участие в BLAST Slam IV, который пройдёт с 14 октября по 11 ноября в Сингапуре. Призовой фонд турнира составляет $ 1 млн.