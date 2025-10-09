Скидки
Ace и tOfu пришли на смену Insania и SabeRLight в составе Team Liquid по Dota 2

Организация Team Liquid официально анонсировала пополнение своего состава по Dota 2 — в команду вошли Маркус Ace Хёлгард и Эрик tOfu Энгель.

Оба игрока ранее выступали за Gaimin Gladiators, с которой выиграли три мэйджора (Lima Major 2023, ESL One Berlin Major 2023, The Bali Major 2023) и дважды заняли второе место на The International (2023 и 2024).

Ace и tOfu заменили Айдена Insania Саркои, завершившего игровую карьеру, и Йонаса SabeRLight- Волека, перешедшего в AVULUS. Вместе с ними Liquid заняла 9–13 места на The International 2025.

Состав Team Liquid:

  • Майкл miCKe Ву;
  • Михал Nisha Янковски;
  • Маркус Ace Хёлгард;
  • Эрик tOfu Энгель;
  • Самуэль Boxi Сван.

Первым турниром для нового состава станет FISSURE Universe 7. Уже 9 октября (14:30 мск) Team Liquid сыграет против MOUZ.

Позже команда примет участие в BLAST Slam IV, который пройдёт с 14 октября по 11 ноября в Сингапуре. Призовой фонд турнира составляет $ 1 млн.

