Один из создателей франшизы «Пила» Джеймс Ван будет работать над её будущими фильмами
Продюсер Джейсон Блум рассказал, что Джеймс Ван, один из создателей франшизы «Пила», будет принимать активное участие в работе над будущими частями серии.
По словам Блума, он хочет привлекать к работе над франшизами людей, которые её создали. Это творческий подход, который, по словам Джейсона, отлично работает.
Мой творческий подход всегда основан на моём убеждении: привлекать к работе людей, которые изначально создавали всё это волшебство.
Последняя на данный момент выпущенная часть, «Пила X», вышла в сентябре 2023 года: в ней к главной роли вновь вернулся звезда франшизы Тобин Белл. О будущем серии пока ничего неизвестно.
