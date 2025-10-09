Скидки
Один из создателей франшизы «Пила» Джеймс Ван будет работать над её будущими фильмами

Один из создателей франшизы «Пила» Джеймс Ван будет работать над её будущими фильмами
Продюсер Джейсон Блум рассказал, что Джеймс Ван, один из создателей франшизы «Пила», будет принимать активное участие в работе над будущими частями серии.

По словам Блума, он хочет привлекать к работе над франшизами людей, которые её создали. Это творческий подход, который, по словам Джейсона, отлично работает.

Мой творческий подход всегда основан на моём убеждении: привлекать к работе людей, которые изначально создавали всё это волшебство.

Последняя на данный момент выпущенная часть, «Пила X», вышла в сентябре 2023 года: в ней к главной роли вновь вернулся звезда франшизы Тобин Белл. О будущем серии пока ничего неизвестно.

