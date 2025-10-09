Скидки
Сериал «Девушка моего сына» с Оливией Кук привлёк 25 млн зрителей
По данным издания Deadline, сериал «Девушка моего сына» с Оливией Кук в одной из ведущих ролей собрал 25 млн зрителей. Это очень хороший результат для подобного шоу, выходящего на Prime Video.

Этот результат помог шоу всего за несколько недель стать самым популярным новым проектом на стриминговом сервисе в Великобритании.

Сюжет сериала рассказывает о женщине Лоре, которая узнаёт, что её сын Дэниэл решил жениться. Он выбрал своей избранницей милую девушку по имени Черри. Со временем Лора начинает подозревать, что её невестка представляет угрозу для парня.

Все эпизоды «Девушки моего сына» вышли 10 сентября.

