В WhatsApp появился «стеклянный» дизайн в духе последнего обновления для iPhone

По данным издания WABetaInfo, для бета-версии WhatsApp выпустили новое обновление для iOS до версии 25.28.75. Что в нём нового? С апдейтом появился дизайн Liquid Glass, который стал фишкой iOS 26.

Обновление интегрирует новый дизайн Apple в WhatsApp. Фишки Liquid Glass: динамическая прозрачность, эффект глубины и плавность взаимодействия с интерфейсом.

Фото: WABetaInfo

Свежий дизайн обеспечивает лёгкую прозрачность и многослойность, в обновлённом интерфейсе также используются адаптивная прозрачность и эффекты отражения фона, что улучшает визуальную целостность и придаёт приложению более современный вид.

Ожидается, что обновление со временем станет доступно более широкому кругу пользователей.