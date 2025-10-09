Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В WhatsApp появился «стеклянный» дизайн в духе последнего обновления для iPhone

В WhatsApp появился «стеклянный» дизайн в духе последнего обновления для iPhone
Комментарии

По данным издания WABetaInfo, для бета-версии WhatsApp выпустили новое обновление для iOS до версии 25.28.75. Что в нём нового? С апдейтом появился дизайн Liquid Glass, который стал фишкой iOS 26.

Обновление интегрирует новый дизайн Apple в WhatsApp. Фишки Liquid Glass: динамическая прозрачность, эффект глубины и плавность взаимодействия с интерфейсом.

Фото: WABetaInfo

Свежий дизайн обеспечивает лёгкую прозрачность и многослойность, в обновлённом интерфейсе также используются адаптивная прозрачность и эффекты отражения фона, что улучшает визуальную целостность и придаёт приложению более современный вид.

Ожидается, что обновление со временем станет доступно более широкому кругу пользователей.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android