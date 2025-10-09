Скидки
Jame — о долгожданном выходе на мэйджор: до конца не верилось даже после анонса

Аудио-версия:
Капитан PARIVISION Джами Jame Али поделился эмоциями после выхода команды на StarLadder Budapest Major 2025 по CS 2. Коллектив получил слот по рейтингу Valve VRS и уже начал подготовку к турниру.

Выиграли LanDaLan, это был важный чемпионат для нашей команды. С опозданием записываю кружочек, потому что был в ожидании VRS. За последние несколько месяцев вернулся домой, смена контраста, картинки. В первую очередь следили за VRS, попадём мы на мэйджор или нет. Даже после анонса до конца не верилось. Надеюсь, получим визы и полетим. Сейчас я уже на буткемпе, жду официальных игр.

Для PARIVISION этот прорыв стал результатом серии недавних успехов. Команда прервала семимесячную трофейную паузу, выиграв европейский этап ESL Challenger Season 50 и LanDaLan Majestic 3, что позволило ей подняться в рейтинге и попасть на мэйджор. PARIVISION стала второй с конца командой, прошедшей на турнир по европейскому отбору, — последней путёвку получила Fnatic.

PARIVISION выиграла LanDaLan #3 в Москве
