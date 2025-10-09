Jame — о долгожданном выходе на мэйджор: до конца не верилось даже после анонса

Капитан PARIVISION Джами Jame Али поделился эмоциями после выхода команды на StarLadder Budapest Major 2025 по CS 2. Коллектив получил слот по рейтингу Valve VRS и уже начал подготовку к турниру.

Выиграли LanDaLan, это был важный чемпионат для нашей команды. С опозданием записываю кружочек, потому что был в ожидании VRS. За последние несколько месяцев вернулся домой, смена контраста, картинки. В первую очередь следили за VRS, попадём мы на мэйджор или нет. Даже после анонса до конца не верилось. Надеюсь, получим визы и полетим. Сейчас я уже на буткемпе, жду официальных игр.

Для PARIVISION этот прорыв стал результатом серии недавних успехов. Команда прервала семимесячную трофейную паузу, выиграв европейский этап ESL Challenger Season 50 и LanDaLan Majestic 3, что позволило ей подняться в рейтинге и попасть на мэйджор. PARIVISION стала второй с конца командой, прошедшей на турнир по европейскому отбору, — последней путёвку получила Fnatic.