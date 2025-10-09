Скидки
«Старую машину запустили вновь»: Элайджа Вуд — о «Властелине колец: Охота за Голлумом»

«Старую машину запустили вновь»: Элайджа Вуд — о «Властелине колец: Охота за Голлумом»
Аудио-версия:
Комментарии

Американский актёр Элайджа Вуд поделился новыми деталями фильма «Властелин колец: Охота за Голлумом». Звезда оригинальной трилогии Питера Джексона уже ознакомился со сценарием и готовится к съёмкам будущей картины.

Вуд отметил, что за будущую ленту отвечает почти та же самая команда, что и за фильмы начала 2000-х. Артист считает, что ленте обеспечен успех, потому что за него взялись нужные люди.

Я уже прочитал сценарий «Охоты за Голлумом». Он очень хорош… Мозговой центр, стоящий за «Властелином колец», принимает активное участие и в этом фильме. И в нём те же художники-постановщики. Съёмки пройдут в Новой Зеландии… В нём будет такая преемственность, ведь столько людей участвовало в создании «Властелина колец»… Ощущение, будто старую машину запустили вновь и ей управляют нужные люди.

«Властелин колец: Охота за Голлумом» выйдет 17 декабря 2027 года. Режиссёром фильма выступит Энди Сёркис, который сыграет Голлума, а в ленте также появится Гэндальф в исполнении Иэн Маккеллена.

Комментарии
