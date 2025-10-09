Скидки
Бюджет пятого сезона «Очень странных дел» превысил безумные $ 400 млн — СМИ

Бюджет пятого сезона «Очень странных дел» превысил безумные $ 400 млн — СМИ
Журналисты издания Puck News поделились деталями пятого сезона сериала «Очень странные дела». По их данным, финальный сезон станет самым дорогим проектом в истории Netflix — на каждый эпизод стриминг потратит около $ 50-60 млн. Учитывая, что всего будет 8 серий, на производство ушло не меньше $ 400 млн.

По информации журналистов, братья Дафферы готовятся сделать из каждого эпизода блокбастер. Длительность одной серии будет варьироваться от 90 до 120 минут в зависимости от эпизода — это даже больше продолжительности серий в четвёртом сезоне. Сами авторы не подтвердили эту информацию, хотя слухи об этом появились ещё пару месяцев назад.

Пятый сезон «Очень странных дел» завершит историю фантастического шоу о городке Хоукинс в штате Индиана. Дебютные серии выйдут в ночь на 27 ноября, продолжение появится в ночь на 26 декабря, а финал состоится в ночь на 1 января.

