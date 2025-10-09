Константин Хабенский и Елена Тронина сыграют главные роли в сериале «Казино»
«Кинопоиск» объявил, что Константин Хабенский и Елена Тронина исполнят ключевые роли в сериале «Казино». Вместе с этим появился и первый кадр с актёрами.
Кадр из сериала с Хабенским и Трониной
Фото: Кинопоиск
В центре сюжета талантливая студентка мехмата МГУ по имени Маша, семья которой по уши в долгах. Она решает исправить ситуацию и ради этого устроиться в игровое заведение. Думая, что все проблемы можно решить только так, она знакомится с предпринимателем Мавриным.
Режиссёром сериала стал Алексей Кузмин-Тарасов, снявший «Неверных» и «Что делать женщине, если...». Съёмки «Казино» уже идут, выход состоится в 2026 году.
