Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Ubisoft отменила Assassin's Creed про чернокожего героя во времена Гражданской войны в США

Ubisoft отменила Assassin's Creed про чернокожего героя во времена Гражданской войны в США
Аудио-версия:
Комментарии

Компания Ubisoft отменила новую большую часть Assassin's Creed, события которой развернулись бы во второй половине XIX века. Об этом сообщает издание Game File со ссылкой на бывших сотрудников компании.

Так, отменённый проект рассказывал про чернокожего героя, который совсем недавно освободился от рабства в результате гражданской войны в США. Он переезжает на Запад с целью начать новую жизнь и становится частью ордена ассасинов, после чего возвращается на юг для борьбы с тамплиерами, частью которых становится и Ку-клукс-клан.

По данным журналистов, отмена игры связана с жёсткой критикой чернокожего героя Ясукэ в Assassin's Creed Shadows и нестабильной политической ситуацией в США. Проект закрыли летом 2024 года, спустя некоторое время после анонса «Теней». Проект должен был поступить в продажу осенью 2027-го и стать новой полноценной частью серии, однако теперь он не увидит свет.

Материалы по теме
Инсайдер раскрыл новые детали сразу девяти частей Assassin's Creed
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android