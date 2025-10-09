Ubisoft отменила Assassin's Creed про чернокожего героя во времена Гражданской войны в США

Компания Ubisoft отменила новую большую часть Assassin's Creed, события которой развернулись бы во второй половине XIX века. Об этом сообщает издание Game File со ссылкой на бывших сотрудников компании.

Так, отменённый проект рассказывал про чернокожего героя, который совсем недавно освободился от рабства в результате гражданской войны в США. Он переезжает на Запад с целью начать новую жизнь и становится частью ордена ассасинов, после чего возвращается на юг для борьбы с тамплиерами, частью которых становится и Ку-клукс-клан.

По данным журналистов, отмена игры связана с жёсткой критикой чернокожего героя Ясукэ в Assassin's Creed Shadows и нестабильной политической ситуацией в США. Проект закрыли летом 2024 года, спустя некоторое время после анонса «Теней». Проект должен был поступить в продажу осенью 2027-го и стать новой полноценной частью серии, однако теперь он не увидит свет.