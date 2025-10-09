Фильм «Эдем» с Аной де Армас и Джудом Лоу вышел в кинотеатрах России

9 октября в России состоялась официальная премьера фильма «Эдем» после нескольких переносов. Новую картину со звёздами Голливуда уже можно посмотреть в кинотеатрах страны с привычным русским дубляжом.

Видео доступно в группе Cinema, Cinema Cinema во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Global Film.

«Эдем» повествует о людях, которые решили отделиться от общества и переехать на остров. Однако ход их жизни нарушается, когда к коммуне присоединяется новая девушка. Теперь группу ждут заговоры и таинственные убийства.

Главную роль в картине сыграла звезда «Балерины» и «Достать ножи» Ана де Армас. В ленте также снялись Джуд Лоу («Молодой папа»), Ванесса Кирби («Фантастическая четвёрка: Первые шаги»), Сидни Суини («Эйфория») и Даниэль Брюль («Гонка»). Режиссёром выступил Рон Ховард — автор фильмов «Игры разума» и «Нокдаун».