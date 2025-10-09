Эндрю Гарфилд мечтает сыграть в мультфильме «Человек-паук: За пределами вселенной»

Британский актёр Эндрю Гарфилд уже три раза исполнял роль Человека-паука в разных фильмах. После появления в ленте «Человек-паук: Нет пути домой» артист взял паузу от персонажа, однако он всегда готов вернуться к нему в мультфильме «За пределами вселенной» — продолжении «Паутины вселенных».

Гарфилд заявил, что обожает дилогию Фила Лорда и Кристофера Миллера, как и самих режиссёров. Поэтому он с радостью исполнил бы роль своего героя в третьей части серии.

Я очень люблю мультфильмы про вселенные Паучка. Я люблю Фила Лорда и Кристофера Миллера. Но это так, к слову.

Премьера фильма «Человек-паук: За пределами вселенных» состоится 18 июня 2027 года. Лента станет большим финалом трилогии, который рассказывает о приключениях Майлза Моралеса, сталкивающегося с последствиями своих действий во множестве мультивселенных.