Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Эндрю Гарфилд мечтает сыграть в мультфильме «Человек-паук: За пределами вселенной»

Эндрю Гарфилд мечтает сыграть в мультфильме «Человек-паук: За пределами вселенной»
Аудио-версия:
Комментарии

Британский актёр Эндрю Гарфилд уже три раза исполнял роль Человека-паука в разных фильмах. После появления в ленте «Человек-паук: Нет пути домой» артист взял паузу от персонажа, однако он всегда готов вернуться к нему в мультфильме «За пределами вселенной» — продолжении «Паутины вселенных».

Гарфилд заявил, что обожает дилогию Фила Лорда и Кристофера Миллера, как и самих режиссёров. Поэтому он с радостью исполнил бы роль своего героя в третьей части серии.

Я очень люблю мультфильмы про вселенные Паучка. Я люблю Фила Лорда и Кристофера Миллера. Но это так, к слову.

Премьера фильма «Человек-паук: За пределами вселенных» состоится 18 июня 2027 года. Лента станет большим финалом трилогии, который рассказывает о приключениях Майлза Моралеса, сталкивающегося с последствиями своих действий во множестве мультивселенных.

Материалы по теме
Русская рулетка с Данилой Козловским. Почему стоит посмотреть сериал «Бар «Один звонок»
Русская рулетка с Данилой Козловским. Почему стоит посмотреть сериал «Бар «Один звонок»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android