B1ad3 о NAVI по CS 2: пока у нас нет звёзд, нельзя выходить с уверенностью в победе

Аудио-версия:
Комментарии

Тренер Natus Vincere Андрей B1ad3 Городенский в интервью порталу HLTV рассказал о текущем состоянии команды и признался, что состав пока не обладает звёздным потенциалом, необходимым для доминирования на турнирах.

Я думаю, что, пока у нас нет звёздного состава, мы не можем быть командой, которая выходит на турниры с огромным давлением и уверенностью в победе и разгроме всех соперников.

Тренер также сравнил текущую ситуацию с тем временем, когда в команде играл Александр s1mple Костылев, подчеркнув, что наличие игрока мирового уровня может изменить подход к построению коллектива:

Когда s1mple был в команде, люди правильно говорили, что у нас лучший игрок в мире и мы должны начать выигрывать. Когда в команде есть donk — всё примерно то же самое. У вас есть потенциал стать лучшей командой в мире, просто нужно построить всё вокруг него. То же самое можно сказать и о ZywOo.

На момент выхода новости Natus Vincere выступает на ESL Pro League Season 22. Команда уже обеспечила себе место в плей-офф вместе с Team Spirit, MOUZ, Team Vitality, Team Falcons и FURIA. Следующий матч NAVI проведёт 10 октября.

Напомним, ESL Pro League Season 22 проходит с 27 сентября по 12 октября. Участники борются за призовой фонд в размере $ 400 тыс. и важные рейтинговые очки сезона.

