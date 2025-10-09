Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел сюжетный трейлер ремастера культовой «Сибири» — релиз 6 ноября

Вышел сюжетный трейлер ремастера культовой «Сибири» — релиз 6 ноября
Комментарии

Компания Microids представила новый трейлер ремастера культовой игры «Сибирь». Проект по знаменитой вселенной выйдет уже 6 ноября на ПК, PS5 и Xbox Series.

Видео доступно на YouTube-канале Microids. Права на видео принадлежат Microids.

Новая «Сибирь» получит обновлённую графику, включая модели персонажей и окружение. Все игровые элементы вместе с интерфейсом, навигацией и управлением подтянут для удобства современных геймеров, а сам проект перевыпустят с русской озвучкой.

Оригинальная Syberia вышла в 2002 году и рассказывала о юристе Кейт Уолкер, которая отправляется на мифический остров, расположенный на Дальнем Востоке в России. Впоследствии проект получил три продолжения, последняя часть серии вышла в 2022 году под названием The World Before.

Материалы по теме
«Кайдзю №8»: третий сезон обещает решающую битву с главным злодеем
«Кайдзю №8»: третий сезон обещает решающую битву с главным злодеем
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android