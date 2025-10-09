Nigma победила Team Yandex и вышла в следующий раунд плей-офф FISSURE Universe 7 по Dota 2

Команда Nigma Galaxy уверенно обыграла Team Yandex со счётом 2:0 в первом матче плей-офф FISSURE Universe: Episode 7 по Dota 2. Первая карта завершилась за 42 минуты со счётом 36:14, вторая — за 32 минуты со счётом 34:6.

Для Team Yandex это поражение стало первым после присоединения Алимжана watson Исламбекова — ранее коллектив одержал шесть побед и дважды сыграл вничью.

Следующий матч команда Евгения Noticed Игнатенко проведёт 10 октября (11:00 мск) против проигравшего пары Liquid — MOUZ. В свою очередь Nigma Galaxy сыграет в тот же день, но в 18:00 мск — против победителя этой пары.

Турнир FISSURE Universe 7 проходит с 5 по 12 октября в онлайне. Призовой фонд составляет $ 250 тыс.