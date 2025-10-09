Pure присоединился к основному составу Tundra Esports по Dota 2
Организация BetBoom Team сообщила, что её бывший игрок Иван Pure Москаленко перешёл в основной состав Tundra Esports по Dota 2.
Мы гордимся совместными результатами под тегом BetBoom Team и всегда будем помнить твой вклад в историю клуба. Удачи тебе в следующем этапе карьеры – пусть впереди ждут только яркие матчи и незабываемые эмоции в новом коллективе.
Ранее к команде присоединился Мэтью Ari Уокер, который заменил Мартина Saksa Саздова. Москаленко, в свою очередь, заменил Ремко Crystallis Аретса.
Состав Tundra Esports:
- Иван Pure Москаленко (Россия);
- Божидар bzm Богданов (Болгария);
- Нета 33 Шапира (Израиль);
- Мэтью Whitemon Филмон (Индонезия);
- Мэтью Ari Уокер (Великобритания).
Ближайшим турниром для обновлённого состава Tundra Esports станет BLAST Slam IV. Чемпионат пройдёт с 14 октября по 9 ноября, призовой фонд составляет $ 1 млн.
