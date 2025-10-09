Скидки
Pure присоединился к основному составу Tundra Esports по Dota 2

Pure присоединился к основному составу Tundra Esports по Dota 2
Организация BetBoom Team сообщила, что её бывший игрок Иван Pure Москаленко перешёл в основной состав Tundra Esports по Dota 2.

Мы гордимся совместными результатами под тегом BetBoom Team и всегда будем помнить твой вклад в историю клуба. Удачи тебе в следующем этапе карьеры – пусть впереди ждут только яркие матчи и незабываемые эмоции в новом коллективе.

Ранее к команде присоединился Мэтью Ari Уокер, который заменил Мартина Saksa Саздова. Москаленко, в свою очередь, заменил Ремко Crystallis Аретса.

Состав Tundra Esports:

  • Иван Pure Москаленко (Россия);
  • Божидар bzm Богданов (Болгария);
  • Нета 33 Шапира (Израиль);
  • Мэтью Whitemon Филмон (Индонезия);
  • Мэтью Ari Уокер (Великобритания).

Ближайшим турниром для обновлённого состава Tundra Esports станет BLAST Slam IV. Чемпионат пройдёт с 14 октября по 9 ноября, призовой фонд составляет $ 1 млн.

