Pure присоединился к основному составу Tundra Esports по Dota 2

Организация BetBoom Team сообщила, что её бывший игрок Иван Pure Москаленко перешёл в основной состав Tundra Esports по Dota 2.

Мы гордимся совместными результатами под тегом BetBoom Team и всегда будем помнить твой вклад в историю клуба. Удачи тебе в следующем этапе карьеры – пусть впереди ждут только яркие матчи и незабываемые эмоции в новом коллективе.

Ранее к команде присоединился Мэтью Ari Уокер, который заменил Мартина Saksa Саздова. Москаленко, в свою очередь, заменил Ремко Crystallis Аретса.

Состав Tundra Esports:

Иван Pure Москаленко (Россия);

Божидар bzm Богданов (Болгария);

Нета 33 Шапира (Израиль);

Мэтью Whitemon Филмон (Индонезия);

Мэтью Ari Уокер (Великобритания).

Ближайшим турниром для обновлённого состава Tundra Esports станет BLAST Slam IV. Чемпионат пройдёт с 14 октября по 9 ноября, призовой фонд составляет $ 1 млн.