Большой трейлер исторической драмы «Нюрнберг» с Расселом Кроу — выход 7 ноября

Большой трейлер исторической драмы «Нюрнберг» с Расселом Кроу — выход 7 ноября
Аудио-версия:
Комментарии

Компания Sony Pictures представила большой трейлер фильма «Нюрнберг». Премьера исторической драмы состоится 7 ноября.

Видео доступно на YouTube-канале Sony Pictures Classics. Права на видео принадлежат Sony Pictures.

Лента повествует о событиях, происходивших с 1945 по 1949 год. Именно в это время проходил Нюрнбергский процесс — серия судебных заседаний над военными преступниками Второй мировой войны.

Главные роли в «Нюрнберге» сыграли Рассел Кроу («Гладиатор») и Рами Малек («Богемская рапсодия»). В картине также снялись Майкл Шеннон («Человек из стали»), Лео Вудалл («Белый лотос») и Ричард Э. Грант («Гудзонский ястреб»). Режиссёром фильма выступил Джеймс Вандербилт — сценарист «Зодиака» Дэвида Финчера и «Нового Человека-паука: Высокое напряжение» Марка Уэбба.

