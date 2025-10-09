Большой трейлер «Рыцаря семи королевств» по «Игре престолов» — премьера 18 января

Компания HBO представила дебютный трейлер сериала «Рыцарь семи королевств». Шоу по культовой «Игре престолов» стартует уже 18 января 2026 года. В первый сезон войдёт шесть эпизодов. Сейчас в HBO уже работают над продолжением сериала.

Видео доступно на YouTube-канале HBO. Права на видео принадлежат HBO.

«Рыцарь семи королевств» основан на серии книг «Повести о Дунке и Эгге» Джорджа Мартина, которая рассказывает о рыцаре Дункане Высоком и его оруженосце Эйегоне Таргариене, будущем короле Семи королевств. Основные события развернутся за 90 лет до «Игры престолов».

Актёр Питер Клэффи («Крушение») сыграет Дунка, а Декстер Сол Анселл («Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах») — Эгга. Ранее Джордж Мартин похвалил авторов шоу и назвал его одной из лучших адаптаций своих произведений.