Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Появились кадры мини-сериала «Повелитель мух» от автора «Переходного возраста»

Появились кадры мини-сериала «Повелитель мух» от автора «Переходного возраста»
Комментарии

Компании BBC и Stan опубликовали первые кадры мини-сериала «Повелитель мух». Дата выхода шоу пока неизвестна.

Фото: BBC/Stan

Фото: BBC/Stan

Фото: BBC/Stan

Фото: BBC/Stan

Фото: BBC/Stan

Фото: BBC/Stan

Проект представляет собой экранизацию знаменитого произведения Уильяма Голдинга. Сюжет повествует о группе мальчиков, которые оказались на необитаемом острове. Герои пытаются установить общественные правила, но постепенно погружаются в настоящий хаос.

В мини-сериал войдёт четыре эпизода — каждый из них будет назван в честь одного из главных героев: Ральфа, Хрюши, Саймона и Джека. Автором шоу выступил Марк Манден — режиссёр фильмов «Таинственный сад» и «Помощь». Сценаристом стал один из создателей знаменитого сериала «Переходный возраст» Джек Торн.

О другом популярном сериале:
Русская рулетка с Данилой Козловским. Почему стоит посмотреть сериал «Бар «Один звонок»
Русская рулетка с Данилой Козловским. Почему стоит посмотреть сериал «Бар «Один звонок»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android