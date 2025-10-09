Появились кадры мини-сериала «Повелитель мух» от автора «Переходного возраста»

Компании BBC и Stan опубликовали первые кадры мини-сериала «Повелитель мух». Дата выхода шоу пока неизвестна.

Фото: BBC/Stan

Проект представляет собой экранизацию знаменитого произведения Уильяма Голдинга. Сюжет повествует о группе мальчиков, которые оказались на необитаемом острове. Герои пытаются установить общественные правила, но постепенно погружаются в настоящий хаос.

В мини-сериал войдёт четыре эпизода — каждый из них будет назван в честь одного из главных героев: Ральфа, Хрюши, Саймона и Джека. Автором шоу выступил Марк Манден — режиссёр фильмов «Таинственный сад» и «Помощь». Сценаристом стал один из создателей знаменитого сериала «Переходный возраст» Джек Торн.