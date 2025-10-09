Скидки
В Fortnite стартовали «Кошмары» с Уэнсдей, Скуби-Ду и другими героями на Хэллоуин

В онлайн-игре Fortnite начался ивент в честь Хэллоуина под названием «Кошмары». Он продлится с 9 октября до 1 ноября. В честь этого авторы представили трейлер события.

Видео доступно на YouTube-канале Fortnite. Права на видео принадлежат People Can Fly.

В рамках события в проекте появятся облики различных героев из популярных хоррор-серий. Так, в игре появится возможность приобрести скин Джейсона Вурхиза из «Пятницы 13-е», клоуна Арта из «Ужасающего», похитителя из «Чёрного телефона», а также персонажей из «Скуби-Ду». Кроме того, для игроков станет доступен облик Уэнсдей Аддамс из знаменитого сериала Netflix.

Новые скины будут появляться в игре постепенно. Вдобавок в самих матчах добавили необычную активность — если найти телефонную будку и поднять звонящую трубку, то можно превратиться в Призрачное лицо из серии фильмов «Крик». Кроме того, 10 октября в игре изменят карту в режиме «Перезарядка», которая станет «Островом кошмаров».

Куда пропал танец из «Миротворца» в Fortnite:
В Fortnite убрали танец из «Миротворца» после событий второго сезона
