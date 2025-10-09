Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Panto заменил Miposhka в составе Team Spirit по Dota 2

Panto заменил Miposhka в составе Team Spirit по Dota 2
Комментарии

Слухи подтвердились: 26-летний Никита panto Балаганин заменил Ярослава Miposhka Найдёнова в составе Team Spirit по Dota 2. Об этом клуб сообщил в социальных сетях.

В организации сообщили, что Найдёнов взял перерыв от про-сцены, но на какое время, пока не уточняется.

Балаганин ранее был в составе Aurora Gaming, где коллектив занял пятое-восьмое место на Riyadh Masters 2025, а также финишировал на 9-13-й строчке на The International 2025.

Состав Team Spirit:

  • Илья Yatoro Мулярчук;
  • Денис Larl Сигитов;
  • Магомед Collapse Халилов;
  • Александр rue Филин;
  • Никита panto Балаганин.

Дебют обновлённого состава должен состояться на BLAST Slam IV, который пройдёт с 14 октября по 9 ноября. Призовой фонд составляет $ 1 млн.

Материалы по теме
Pure присоединился к основному составу Tundra Esports по Dota 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android