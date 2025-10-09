Panto заменил Miposhka в составе Team Spirit по Dota 2

Слухи подтвердились: 26-летний Никита panto Балаганин заменил Ярослава Miposhka Найдёнова в составе Team Spirit по Dota 2. Об этом клуб сообщил в социальных сетях.

В организации сообщили, что Найдёнов взял перерыв от про-сцены, но на какое время, пока не уточняется.

Балаганин ранее был в составе Aurora Gaming, где коллектив занял пятое-восьмое место на Riyadh Masters 2025, а также финишировал на 9-13-й строчке на The International 2025.

Состав Team Spirit:

Илья Yatoro Мулярчук;

Денис Larl Сигитов;

Магомед Collapse Халилов;

Александр rue Филин;

Никита panto Балаганин.

Дебют обновлённого состава должен состояться на BLAST Slam IV, который пройдёт с 14 октября по 9 ноября. Призовой фонд составляет $ 1 млн.