Фестиваль TwitchCon 2025 пройдёт с вооружённой охраной по требованию стримеров

Представители платформы Twitch выпустили заявление по поводу фестиваля TwitchCon. Согласно публикации, на мероприятии усилят меры безопасности.

Так, на входах будут проводиться тщательные процедуры проверки. Кроме того, на протяжении всего фестиваля группы безопасности станут проверять место проведения мероприятия и отслеживать любые возможные инциденты.

Twitch также заявил, что мероприятие пройдёт в присутствие вооружённой охраны, а также в сотрудничестве с полицейским управлением Сан-Диего. На фестиваль не будут допускаться пользователи, чей аккаунт на платформе был бессрочно заблокирован.

TwitchCon — это ежегодный фестиваль, который посвящён культуре прямых трансляций и киберспорта. В 2025 году он пройдёт с 17 по 19 октября в Сан-Диего. Заявление платформы появилось из-за обеспокоенности некоторых популярных стримеров, которые утверждали, что не поедут на фестиваль, если не будут соблюдены меры безопасности.

О первой трансляции с родами:
Фото
На Twitch прошла трансляция с родами — первая в истории
