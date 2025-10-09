Скидки
CEO PARI — о будущем киберспорта и медиалигах: формат будет гибридным

CEO PARI — о будущем киберспорта и медиалигах: формат будет гибридным
Глава PARI Руслан Медведь в разговоре с «Чемпионатом» подтвердил, что PARI рассматривает запуск собственных турниров и будет продолжать инвестиции в разные дисциплины.

Мы уже запускали несколько инициатив и продолжим. Мобайл-сегмент растёт: молодое поколение — mobile-only. Есть аналоги «больших» игр вроде Mobile Legends и Standoff 2, и они стремительно развиваются.

Также глава PARI высказался о медиаспорте:

Он уже стал частью экосистемы. Думаю, формат будет гибридным — смесь профессионального и медийного. Классический и медиаспорт будут существовать параллельно.

Компания PARI активно развивает присутствие в киберспорте: организация PARIVISION представляет бренд в дисциплине Dota 2 и вошла в топ-3 на The International 2025.

А в 2025 году состоялся ивент ПАРИ ФЕСТ в Нижнем Новгороде, где также прошла масштабная киберспортивная программа с участием блогеров и инфлюенсеров PARI.

PARIVISION также недавно выиграла турнир по CS 2 в Москве:
