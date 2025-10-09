Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Большой трейлер фильма «Отец, мать, сестра, брат» Джима Джармуша — выход в России 1 января

Большой трейлер фильма «Отец, мать, сестра, брат» Джима Джармуша — выход в России 1 января
Комментарии

Компания MUBI представила большой трейлер фильма «Отец, мать, сестра, брат». Мелодрама официально выйдет в российском прокате 1 января 2026 года.

Видео доступно на YouTube-канале MUBI. Права на видео принадлежат MUBI.

Картина расскажет сразу три истории об отношениях между взрослыми детьми и их родителями. Сюжет будет развиваться в США, Ирландии и Франции.

Главные роли в фильме сыграли Адам Драйвер («Последняя дуэль»), Кейт Бланшетт («Тор: Рагнарёк»), Майем Биалик («Теория большого взрыва») и Том Уэйтс («Ночь на Земле»). Режиссёром выступил знаменитый постановщик Джим Джармуш — он снял такие картины, как «Патерсон», «Выживут только любовники» и «Мертвец».

Что можно посмотреть в кино прямо сейчас:
Скала наконец-то показал глубину: обзор фильма «Крушащая машина»
Скала наконец-то показал глубину: обзор фильма «Крушащая машина»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android