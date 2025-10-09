Скидки
Бывшие игроки Gaimin Gladiators по Dota 2 готовят встречный иск к организации — Maelstorm

Аудио-версия:
Комментатор Владимир Maelstorm Кузьминов в своём телеграм-канале сообщил, что бывшие игроки состава Gaimin Gladiators по Dota 2 готовят встречный иск.

О том, кто именно его готовит и когда он будет подан, не сказано. В начале октября организация подала в суд на четырёх бывших игроков: на Квина Quinn Каллахана, Маркуса Ace Хоэльгора, Эрика tOfu Энгеля и Алимжана watson Исламбекова.

Клуб требует взыскать с игроков 7,5 млн канадских долларов (около $ 5,3 млн). Поводом для судебного разбирательства стали нарушения контрактных обязательств и высказывания Квина, из-за которых, по утверждению организации, российская букмекерская компания расторгла спонсорский контракт на $ 3 млн.

Напомним, в августе команда снялась с The International 2025, решив участвовать в турнире без организации. Это решение стало последней каплей в конфликте, который теперь перешёл в судебную плоскость.

Организация Gaimin Gladiators готовится распустить состав по Dota 2
