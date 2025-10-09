Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Райан Джонсон готов снимать новые «Достать ножи» до конца жизни

Райан Джонсон готов снимать новые «Достать ножи» до конца жизни
Аудио-версия:
Комментарии

На Лондонском кинофестивале BFI выступил режиссёр серии фильмов «Достать ножи» Райан Джонсон. Он рассказал о желании продолжить снимать детективные картины о Бенуа Блане.

По словам постановщика, он совсем не чувствует себя «выгоревшим» после съёмок трёх частей «Достать ножи». Несмотря на то что его контракт с Netflix закончился после завершения работы над «Проснись, мертвец», он готов снимать новые фильмы с Дэниелом Крейгом.

Я совсем не чувствую себя выгоревшим, работая над «Достать ножи». Наоборот, после этого я чувствую прилив энергии. Поэтому, пока зрители хотят смотреть эти фильмы, а мы с Дэниелом продолжаем получать удовольствие от съёмок, я готов для новых частей. Мы готовы предоставить для зрителей новый опыт. Я был бы рад продолжать делать новые «Достать ножи» хоть до конца своей жизни.

Третья часть «Достать ножи», с подзаголовком «Проснись, мертвец» выйдет на стриминговом сервисе Netflix 12 декабря. Картина расскажет о новом неразрешимом деле в карьере детектива Бенуа Бланка. В этот раз в преступлении как-то замешана местная церковь.

Трейлер новой части «Достать ножи»:
Видео
Большой трейлер детектива «Достать ножи: Проснись, мертвец» — премьера 12 декабря
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android