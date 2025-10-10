Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S22. Плей-офф. День 11
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
11:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Battlefield 6 вышла на ПК и консолях

Battlefield 6 вышла на ПК и консолях
Аудио-версия:
Комментарии

10 октября состоялся релиз Battlefield 6 — шестой номерной части культовой серии от Electronic Arts. Проект добрался до ПК, PS5 и Xbox Series спустя четыре года после выхода Battlefield 2042.

Видео доступно на YouTube-канале Battlefield. Права на видео принадлежат Electronic Arts.

События Battlefield 6 разворачиваются в настоящее врeмя и посвящены вымышленному конфликту ЧВК Pax Armata и альянса НАТО, который покинули сразу несколько европейских стран. Создатели игры вдохновлялись в первую очередь Battlefield 3 — одной из самых успешных частей серии, которая вышла в 2011 году и получила очень высокие отзывы от критиков и игроков.

На старте в Battlefield 6 доступна сюжетная кампания, мультиплеер с 8 новыми картами и ремейком «Операции «Огненный шторм», а также режимом Portal, где можно создавать свои мини-игры с механиками шутера. Первый сезон поддержки игры стартует уже 28 октября.

Материалы по теме
Фото
Первый сезон Battlefield 6 начнётся 28 октября — детали обновления
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android