Battlefield 6 вышла на ПК и консолях

10 октября состоялся релиз Battlefield 6 — шестой номерной части культовой серии от Electronic Arts. Проект добрался до ПК, PS5 и Xbox Series спустя четыре года после выхода Battlefield 2042.

Видео доступно на YouTube-канале Battlefield. Права на видео принадлежат Electronic Arts.

События Battlefield 6 разворачиваются в настоящее врeмя и посвящены вымышленному конфликту ЧВК Pax Armata и альянса НАТО, который покинули сразу несколько европейских стран. Создатели игры вдохновлялись в первую очередь Battlefield 3 — одной из самых успешных частей серии, которая вышла в 2011 году и получила очень высокие отзывы от критиков и игроков.

На старте в Battlefield 6 доступна сюжетная кампания, мультиплеер с 8 новыми картами и ремейком «Операции «Огненный шторм», а также режимом Portal, где можно создавать свои мини-игры с механиками шутера. Первый сезон поддержки игры стартует уже 28 октября.