Русский трейлер боевика «Джекпот» с Дэйвом Батистой — выход в России 20 ноября

Компании «Атмосфера кино» и Arna Media представили русскоязычный трейлер фильма «Джекпот». Боевик выйдет в российском прокате 20 ноября.

Видео доступно во VK-группе «Атмосфера Кино». Права на видео принадлежат «Атмосфера кино» и Arna Media.

Лента рассказывает о спецагентах, противостоящих влиятельным картелям. В один момент они сталкиваются с юными ворами, которые оказываются детьми главных героев.

Главную роль в фильме сыграл звезда «Стражей галактики» Дэйв Батиста. В ленте также снялись Бобби Каннавале («Ирландец»), София Лиллис («Оно») и Тони Далтон («Лучше звоните Солу»). Режиссёром выступил Майкл Даус — один из авторов сериала «Проповедник» и комедийного боевика «Али, рули!».

