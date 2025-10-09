Скидки
Большой трейлер драмы «Хэмнет» с Полом Мескалем про сына Шекспира — релиз 27 ноября

Кинокомпания Focus Features представила большой трейлер исторической драмы «Хэмнет». Новую картину с Полом Мескалем («Гладиатор 2») выпустят в прокат 27 ноября.

Видео доступно на YouTube-канале Focus Features. Права на видео принадлежат Focus Features.

«Хэмнет» — экранизация одноимённого произведения Мэгги О’Фаррелл. Сюжет повествует о вымышленной истории из жизни сына Шекспира по имени Хэмнет, который умер в возрасте 11 лет. Родителям приходится справиться с горем и пережить потерю сына.

Главные роли в ленте вместе с Полом Мескалем в ленте сыграли Джесси Бакли («Чернобыль») и Эмили Уотсон («Красный дракон»). Режиссёром выступила Хлоя Чжао («Вечные»). Ранее картина стала победителем кинофестиваля в Торонто-2025.

Комментарии
