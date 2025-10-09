«Возвращение взрывного шутера»: критики тепло приняли Battlefield 6

9 октября мировые СМИ опубликовали обзоры Battlefield 6 — новой части знаменитой серии шутеров от EA. Зарубежные критики уже поиграли в новинку и выложили свои рецензии.

Так, на агрегаторе Opencritic проект получил 84 балла из 100. Журналисты отмечают, что мультиплеер в новом шутере получился прорывным благодаря продуманной системе разрушений и большому количеству многопользовательских режимов. Разработчиков хвалят за возвращение духа лучших частей серии. Ругают игру за слишком слабую и короткую сюжетную компанию, которая ещё и плохо работает — из-за багов и плохого баланса противников.

Что пишут критики о Battlefield 6:

Battlefield 6 ощущается как возвращение в форму одного из самых разнообразных и взрывных шутеров от первого лица в истории Для меня главное преимущество игры — многопользовательский режим: помимо небольшого количества карт, здесь есть режимы, способные порадовать любого любителя шутеров.

Множество мелких и крупных улучшений делают Battlefield 6 самой плавной и захватывающей игрой серии. Если не считать блёклой кампании, это триумфальное возвращение, в которое стоит поиграть как ветеранам Battlefield, так и новичкам.

Battlefield 6 знаменует собой возвращение одной из величайших многопользовательских франшиз к её славным временам. Благодаря одним из лучших звуковых эффектов в серии, продуманной системе разрушений, обширным возможностям настройки героя и разнообразным картам игра обеспечивает напряжённые бои и захватывающий игровой процесс.

Battlefield 6 наконец-то возродил тот самый дух, который возрождает серию. Благодаря игровому процессу, атмосфере и технической надёжности игра дарит долгожданный опыт Battlefield, которого фанаты так долго ждали.

Кампания Battlefield 6 представляет собой короткую и разочаровывающую историю, полную военной терминологии и ничего более, но многопользовательский режим — настоящая изюминка игры. Он определённо увлечёт игроков благодаря продуманной системе развития, обширным картам и впечатляющим перестрелкам.

Релиз Battlefield 6 состоится 10 октября на ПК, PS5 и Xbox Series. В игре не будет русской локализации.