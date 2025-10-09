Alkaren пропустит CS Asia Championships 2025 из-за визовых проблем
Организация HEROIC объявила, что польский киберспортсмен Олек hades Мишкевич заменит 18-летнего казахстанца Алимжана Alkaren Битимбая на турнире CS Asia Championships 2025 в связи с визовыми проблемами.
Hades ранее выступал за G2 Esports на BLAST.tv Austin Major 2025, где команда заняла 9-11-е место. Рейтинг игрока за последние три месяца и 36 карт составил 1,09.
Состав HEROIC на время CS Asia Championships 2025:
- Олек hades Мискевич;
- Линус LNZ Хольтенг;
- Ясин xfl0ud Коч;
- Саймон yxngstxr Бойе;
- Линус nilo Бергман.
CS Asia Championships 2025 пройдёт с 14 по 19 октября в Шанхае, Китай. Призовой фонд турнира составляет $ 1 млн.
