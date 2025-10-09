Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Alkaren пропустит CS Asia Championships 2025 из-за визовых проблем

Alkaren пропустит CS Asia Championships 2025 из-за визовых проблем
Комментарии

Организация HEROIC объявила, что польский киберспортсмен Олек hades Мишкевич заменит 18-летнего казахстанца Алимжана Alkaren Битимбая на турнире CS Asia Championships 2025 в связи с визовыми проблемами.

Hades ранее выступал за G2 Esports на BLAST.tv Austin Major 2025, где команда заняла 9-11-е место. Рейтинг игрока за последние три месяца и 36 карт составил 1,09.

Состав HEROIC на время CS Asia Championships 2025:

  • Олек hades Мискевич;
  • Линус LNZ Хольтенг;
  • Ясин xfl0ud Коч;
  • Саймон yxngstxr Бойе;
  • Линус nilo Бергман.

CS Asia Championships 2025 пройдёт с 14 по 19 октября в Шанхае, Китай. Призовой фонд турнира составляет $ 1 млн.

Материалы по теме
На Budapest Major по CS 2 сыграют лишь 12 россиян — худший показатель с 2023 года
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android