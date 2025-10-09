Большой трейлер четвёртого сезона «Мэра Кингстауна» с Джереми Реннером — старт 26 октября

Стриминговый сервис Paramount+ представил большой трейлер четвёртого сезона «Мэра Кингстауна». Продолжение популярного шоу начнёт выходить 26 октября. Всего в сезон войдёт 10 серий.

Видео доступно на YouTube-канале Paramount Plus. Права на видео принадлежат Paramount.

Сюжет сериала разворачивается в провинциальном городе Кингстаун. Главные героями выступают члены семьи Макласки, которые контролируют местную власть и тюрьмы. Именно тюремный бизнес приносит больше всего денег. В четвёртом сезоне глава семьи Майк Макласки столкнётся с бандами, которые устроили настоящую войну.

Главные роли в шоу сыграли Джереми Реннер («Мстители: Финал»), Хью Диллон («Твин Пикс») и Тоби Бамтефа («Исповедь»). Шоураннером выступает Дэйв Эриксон — один из авторов знаменитого сериала «Сыны анархии». «Мэр Кингстауна» начал выходить в 2021 году и был тепло принят зрителями: на IMDB он получил оценку 8,1/10.