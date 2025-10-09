Скидки
Яркая Китана — на новых кадрах из фильма «Мортал Комбат 2» — премьера 15 мая

Яркая Китана — на новых кадрах из фильма «Мортал Комбат 2» — премьера 15 мая
Издание Entertainment Weekly представило кадры со знаменитым персонажем Китаной из фильма «Мортал Комбат 2». Продолжение экранизации культового файтинга выйдет в мировом прокате 15 мая 2026 года.

Фото: Entertainment Weekly/Warner Bros.

Фото: Entertainment Weekly/Warner Bros.

В новой ленте чемпионы Земного царства должны вступить в схватку друг с другом, чтобы победить в кровавом турнире. Теперь к ним присоединяется знаменитый Джонни Кейдж — звезда боевиков и превосходный боец. Вместе герои должны предотвратить тёмное правление Шао Кана. Сценарист картины Джереми Слэйтер говорил, что новая часть станет гораздо масштабнее первой.

Главные роли в фильме сыграли Карл Урбан («Пацаны»), Льюис Тан («Дэдпул и Росомаха»), Хироюки Санада («Сёгун»), Джессика Макнэми («Пианино») и другие актёры. Режиссёром сиквела выступил постановщик первой части Саймон Маккуойд. «Мортал Комбат 2» изначально должен был выйти 24 октября 2025 года, но студия Warner Bros. перенесла картину. Ранее издание Deadline сообщало, что авторы не захотели конкурировать с другими фильмами в прокате.

